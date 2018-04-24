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    سياسة


    إجراء المراقبة في خط الجبهة

    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥‎٨]

    باكو، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    يخطط في 25 أبريل / نيسان إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي آنجي كاسبيشيك ومساعداه الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي قينادي بتريجا ومارتن شوستر.

    وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أوكينين يوفيتش وميخائيل أولارو وسايمون تيلر.

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