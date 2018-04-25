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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 26 أبريل

    ٢٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥‎٠]

    باكو، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 أبريل / نيسان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 26 أبريل / نيسان.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 26 أبريل
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