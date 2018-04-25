أردوغان يؤكد تحول أذربيجان الى أكبر مستثمر في تركيا

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

قال رجب طيب اردوغان إن مشروع تاناب الجزء المركب من ممر الجنوب للغاز لا يقضي فقط بتبادل الغاز الطبيعي بين تركيا وأذربيجان بل وفي الوقت ذاته سيسهم في امن الطاقة في جميع أوروبا أيضا ومن جهة أخرى على وشك الانتهاء إنشاء مصنع تكرير النفط ستار المستمر في ولاية علي اقا بمحافظة إزمير حاليا ونخطط تدشينها معا في سبتمبر أكتوبر القادمين.

أفاد مراسل أذرتاج عن أردوغان رئيس تركيا قوله في بيان صحفي أدلى به مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في تركيا اليوم إن أذربيجان تتحول بذلك الى أكبر مستثمر في تركيا لتكون هي مستثمر رقم واحد في تركيا وهدفنا الأولوي هو المزيد من تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والغرض الأهم هنا هو خطوات نتخذها معا في مجال الصناعات الدفاعية.