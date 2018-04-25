علييف يؤكد ان تركيا قوة على الصعيد العالمي اليوم مع تزايد هذه القوة نموا

أنقرة، 25 أبريل، أذرتاج

قال إلهام علييف إننا في أذربيجان من يحب تركيا نرحب بسرور كبيرة بتطورات جارية في البلد الشقيق حيث ان تنمية تركيا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا يسرنا قلبيا.

أفاد مراسل أذرتاج عن علييف رئيس أذربيجان قوله في في بيان صحفي أدلى به مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في تركيا اليوم إن تركيا قوة على الصعيد العالمي اليوم وهذه القوة تتزايد نموا ما يسر الأصدقاء ويخيب امل الراغبين عنه: "إننا في أذربيجان نتابع تنمية تركيا بمشاعر السرور الكبيرة وإنني على يقين من مواصلة تركيا مشيا على طريق الإنجازات والانتصارات وانتهازا مني للفرصة أود أن أدعو أخي العزيز لزيارة أذربيجان عقب الانتخابات كي تحيي هذه التقاليد. ونحن معا في جميع القضايا. وكما ذكرت أننا لن نجد بلدين آخرين في العالم ان يقتربا بعضهما من بعض بهذه الدرجة حيث أننا معا سواء من حيث الجذور العرقية والثقافة والتاريخ وكذلك المصالح المشتركة ".