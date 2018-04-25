أردوغان: أذربيجان بلد يقدم أكبر دعم لتركيا في مكافحة المنظمات الإرهابية وعلى راسها فيتو

أنقرة، 25 أبريل، أذرتاج

قال رجب طيب أردوغان ان أذربيجان بلد يقدم أكبر دعم لتركيا في مكافحة المنظمات الإرهابية وعلى راسها فيتو وخلال عملية غصن الزيتون وقفت أذربيجان الى جانبنا حكومة وشعبا فنحن الآخرين قد اتخذنا مشكلة قراباغ الجبلي باعتبارها مشكلتنا نحن منذ البدء.

أفاد مراسل أذرتاج عن أردوغان رئيس تركيا قوله في بيان صحفي أدلى به مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في تركيا اليوم إن حلا عاجلا لنزاع قراباغ الجبلي على أساس مبادئ وحدة أراضي أذربيجان وحرمان حدودها في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي اكبر مرامنا ونواصل بحسم وعزم دعمنا المقدم الى أذربيجان في هذه القضية وعازمين كذلك على تعزيز وتقوية تعاوننا في المجالين العسكري والإنتاج الدفاعي."