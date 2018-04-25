علييف: مشاريع تنفذها تركيا وأذربيجان معا تزيدهما قوة مع ضمان الاستقرار في المنطقة

أنقرة، 25 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن تركيا وأذربيجان تنفذان اليوم في المنطقة مشاريع ضخمة بجهود مشتركة. باكو – تبيليسي – قارص وتاناب مشروعان تاريخيان. وإرادتنا ومبادراتنا ووحدتنا هي التي نفذت هذين المشروعين. ونحن اليوم نصمم من جديد خارجة الطاقة والنقل لمنطقة أوراسيا. ويزيد هذان المشاريع قوتنا ويعززان التعاون الإقليمي ويضمنان الاستقرار في المنطقة. أي المبادرات والمشاريع التي ننفذها معا لا تحمل معنى اقتصاديا فقط بل ولها معنى سياسي عظيم جدا وهذه المشاريع مشاريع تعزز الأمن والاستقرار. واني علي يقين من ان مشاريع سننفذها فيما بعد ستستكمل بنجاح أيضا.

أفاد مراسل أذرتاج عن علييف رئيس أذربيجان قوله في في بيان صحفي أدلى به مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في تركيا اليوم إننا نزيد من الاستثمارات المتبادلة أيضا واستثمرت أذربيجان الى اليوم نحو 14 مليار دولار في اقتصاد تركيا بينما تبلغ استثمارات تركيا في اقتصاد أذربيجان 12 مليار دولار ولا يمكن الاستثمار بهذا القدر إلا في البلاد الشقيقة وسوف يزيد تدشين تاناب ومصفاة ستار في المستقبل القريب من إمكاناتنا طبعا وقد تم إنشاء مرفأ بتليم اكبر مرافئ بحر ايجه على حساب الرأس المال الأذربيجاني وهذا ثالث اكبر مرافئ تركيا واقتربنا اليوم من توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية وأتطلع الى توقيع هذه الاتفاقية في المستقبل القريب وسيزيد ذلك من التبادل التجاري.