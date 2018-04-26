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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٥‎٣]

    باكو، 26 أبريل / نيسان، (أذرتاج

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75 دولارا بانخفاض مسجل عند 1.25 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 74.43 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.43 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 68.34 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.29 دولارا.

    AZERTAG.AZ : أسعار النفط في الأسواق العالمية
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