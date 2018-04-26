الرئيس الأذربيجاني في زيارة الى بريطانيا العظمى
لقاء مع المدير التنفيذي العام لشركة بي بي
AzerTAg.az
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٠٠]
لندن، 26 أبريل (أذرتاج).
يزور الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية تلبية لدعوة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
أفاد مراسل أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني التقى في لندن مع المدير التنفيذي العام لشركة بي بي روبرت دادلي.
أجرى الطرفان في اللقاء تبادل الآراء حول الاعمال المنفذة في مشروع "شاهدنيز" وكذلك افتتاح مشروع تاناب في يونيو هذا العام. اشير الى أهمية تكثيف الاعمال المقامة بناء على اتفاقية تقسيم الحصص، الموقعة لاستغلال مجموعة حقول "شفق- آسيمان".
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