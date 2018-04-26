الرئيس الأذربيجاني يلتقي عدد من البرلمانيين البريطانيين

لندن، 26 أبريل (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على هامش زيارته الى بريطانيا العظمى مع عضو مجلس العموم بالبرلمان البريطاني رئيس مجموعة الصداقة مع أذربيجان بوب بلاكمان، عضو مجلس اللوردات رئيس مجموعة الصداقة بين أذربيجان وحزب العمل اللورد داود ايفانس وعضو مجلس العموم نائب وزير الدولة في ايرلاندا الشمالية داود موريس.

أفاد مراسل أذرتاج ان أعضاء البرلمان البريطاني هنأ في اللقاء الرئيس الأذربيجاني بمناسبة فوزه في الانتخابات.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التبريكات والتهاني وقال ان الدولة هيأت كل الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في جو من الديمقراطية والحرية والنزاهة.

كما نوقشت مسائل التعاون مع مجموعتي الصداقة في كلا المجلسين بالبرلمان البريطاني.