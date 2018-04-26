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    الرئيس الأذربيجاني يلتقي مع وزير الدولة البريطاني في شئون التجارة وترويج التصدير

    ٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٥‎٥‎]

    لندن، 26 أبريل (أذرتاج).

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم مع وزير الدولة في شئون التجارة وترويج التصدير البريطاني والعضوة المشاركة في اللجنة الحكومية المشتركة البارونة رونا فيرهيد.

    أفاد مراسل وكالة أذرتاج ان البارونة رونا فيرهيد هنأت الرئيس إلهام علييف بمناسبة فوزه في الانتخابات. وذكرت بامتنان زيارتها الى باكو عاصمة جمهورية أذربيجان.

    أجري على هامش اللقاء تبادل الآراء حول تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والزراعة.

    AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يلتقي مع وزير الدولة البريطاني في شئون التجارة وترويج التصدير
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