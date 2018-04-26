الرئيس الأذربيجاني يلتقي مع وزير الدولة البريطاني في شئون التجارة وترويج التصدير
AzerTAg.az
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٥٥]
لندن، 26 أبريل (أذرتاج).
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم مع وزير الدولة في شئون التجارة وترويج التصدير البريطاني والعضوة المشاركة في اللجنة الحكومية المشتركة البارونة رونا فيرهيد.
أفاد مراسل وكالة أذرتاج ان البارونة رونا فيرهيد هنأت الرئيس إلهام علييف بمناسبة فوزه في الانتخابات. وذكرت بامتنان زيارتها الى باكو عاصمة جمهورية أذربيجان.
أجري على هامش اللقاء تبادل الآراء حول تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والزراعة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٥]
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٢٥]
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٤٠]
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٠٥]
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١١:٠١]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٥٦]
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥٤]
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٢]
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٥:٢٦]
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٥٣]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:١٥]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٤:١١]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٤]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٨]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥١]
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٢]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٩]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٢٧]
١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٥٤]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٣٩]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٢٧]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٥]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٢٧]
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٢٠]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٥٩]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٩]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٠٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك