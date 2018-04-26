    • / أقاليم

    أقاليم


    تركيب أربع مدارس جاهزة في طاشكسان

    ٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٠٤]

    طاشكسان، 26 أبريل، أذرتاج

    تركب هذا العام في محافظة طاشكسان أربع مدارس جاهزة ويجري حاليا تركيب مدرسة جاهزة للتعليم المتوسط الثانوي العام بقرية شاه ولدي للمحافظة.

    أفاد مراسل أذرتاج أن الأعمال المنفذة في هذا المجال بمحافظة طاشكسان التي تقع على التضاريس الطبيعية الجبلية والمنحدرة أساسا تجري وفقا لمرسوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الصادر في الخامس من أبريل عام 2018م لتطوير البنية التحتية التعليمية بالمحافظات والأقاليم.

    وسيتم تركيب مدارس جاهزة للتعليم المتوسط الثانوي العام أيضا بقرى ألمالي وقصبة طاشكسان بسعة كل واحد منهما تبلغ 56 تلميذا وفي قرية كوربولاق بسعة 40 تلميذا.

    AZERTAG.AZ : تركيب أربع مدارس جاهزة في طاشكسان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٤٤]
    مجهول يقتل موظفا بجهاز الجمارك طعنا بالسكين بمحطة التزود بالوقود
    ٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٣٠]
    أصغر المصاحف الشريفة في أذربيجان بمتحف الكتب المصغرة
    ٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٣]
    انزلاق ارضي يدمر 3 طرق برية ذات الأهمية السياحية في شاماخي
    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٣٩]
    مؤتمر علمي "أذربيجان 100": نخجوان في عهد جمهورية أذربيجان: التاريخ وصيانة وحدة الأراضي
    تركيب أربع مدارس جاهزة في طاشكسان