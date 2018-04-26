تركيب أربع مدارس جاهزة في طاشكسان

طاشكسان، 26 أبريل، أذرتاج

تركب هذا العام في محافظة طاشكسان أربع مدارس جاهزة ويجري حاليا تركيب مدرسة جاهزة للتعليم المتوسط الثانوي العام بقرية شاه ولدي للمحافظة.

أفاد مراسل أذرتاج أن الأعمال المنفذة في هذا المجال بمحافظة طاشكسان التي تقع على التضاريس الطبيعية الجبلية والمنحدرة أساسا تجري وفقا لمرسوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الصادر في الخامس من أبريل عام 2018م لتطوير البنية التحتية التعليمية بالمحافظات والأقاليم.

وسيتم تركيب مدارس جاهزة للتعليم المتوسط الثانوي العام أيضا بقرى ألمالي وقصبة طاشكسان بسعة كل واحد منهما تبلغ 56 تلميذا وفي قرية كوربولاق بسعة 40 تلميذا.