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    سياسة


    مؤتمر اتحاد وكالات الانباء الأوروبية في بوخارست
    أذرتاج تشارك في فعاليات المؤتمر التي يحضرها ممثلو اكثر من 30 وكالة أوروبية

    ٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٠٥‎]

    باكو، 26 أبريل، أذرتاج

    ينعقد في عاصمة رومانيا بوخارست المؤتمر التالي لاتحاد وكالات الانباء الأوروبية أيانا باسم "وكالات الانباء والسوق المتغير: استراتيجيات للمضمون النامي الجديد".

    أفاد مراسل أذرتاج الموفد الى المؤتمر ان المؤتمر الدولي يحضره ممثلو ورؤساء اكثر من 30 وكالة أوروبية وعلى رأسها تاس الروسية وبرس اسوسيشن البريطانية والاناضول التركية ودبا الألمانية وابا النمساوية وغيرها بجانب وكالة أذرتاج الأذربيجانية.

    وتحدث المديران العامان لوكالتي اجيربرس الرومانية الكساندر جيبوي و تت السويدية رئيس الاتحاد يوناس اريكسون عن أهمية تطبيق آليات صحيحة في مجال المعلومات العامة.

    AZERTAG.AZ :مؤتمر اتحاد وكالات الانباء الأوروبية في بوخارست
    أذرتاج تشارك في فعاليات المؤتمر التي يحضرها ممثلو اكثر من 30 وكالة أوروبية
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