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    الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيسة الوزراء البريطانية ماي

    ٢٦.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٥‎]

    لندن، 26 أبريل، أذرتاج

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في السادس والعشرين من أبريل اليوم برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

    أفاد مراسل أذرتاج انه عقب الاجتماع جرى حفل توقيع الاتفاقية على التنقيب المشترك وتقاسم الحصص على كتلة الحقوق رقم د230 الواقعة في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركة بي بي البريطانية الأذربيجانية والشركة المشتركة للنفط التابعة لسوكار بحضور الرئيس إلهام علييف ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.

    وقع على الوثيقة رئيس سوكار رونق عبد الله يف والمدير التنفيذي العام لشركة بي بي روبرت دادلي.

    واختتمت زيارة الرئيس إلهام علييف لبريطانيا العظمى في السادس والعشرين من أبريل اليوم.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيسة الوزراء البريطانية ماي
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