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    ارتفاع النفط الأذربيجاني أكثر من 75 دولارا

    ٢٧.٠٤.٢٠١٨ [١١:٠٦]

    باكو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.71 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.95 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 74.49 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.25 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 67.99 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.20 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع النفط الأذربيجاني أكثر من 75 دولارا
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