القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 90 مرة

باكو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 90 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بركابر بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أشاغي أسكيبارا والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية أيقدزور والمرتفعات بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قارالار والمرتفعات بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى نميرلي وشيخلار وجواهرلي وقاراقاشلي وشيروانلي وسيدلي وصاريجالي ويوسفجانلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى قوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي وقورقان وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.