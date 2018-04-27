وزيرا الخارجية الأذربيجاني والروسي يبحثان حل الصراع الأرميني الأذربيجاني

باكو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أجرى وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مكالمة هاتفية بطلب من الجانب الروسي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن حكمت حاجييف الناطق باسم الخارجية الأذربيجانية.

قال إن الوزيرين ناقشا آفاق تنمية العلاقات الثنائية بين أذربيجان وروسيا واتفاقية الوضع القانوني لبحر الخزر والتحضيرات للقمة الخامسة القادمة للدول المطلة على بحر الخزر وبالإضافة إلى المفاوضات حول تسوية نزاع قاراباغ الجبلية (ناغورني كاراباخ) بين أرمينيا وأذربيجان.