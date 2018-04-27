الرئيس إلهام علييف يلتقي المقرر الدائم للبرلمان الأوروبي بشأن أذربيجان
AzerTAg.az
٢٧.٠٤.٢٠١٨ [١٥:٤١]
باكو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المقررة الدائمة للبرلمان الأوروبي بشأن أذربيجان السيدة نوريكا نيكولاي.
أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال اللقاء نوقشت العلاقات بين أذربيجان والبرلمان الأوروبي.
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