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    الرئيس إلهام علييف يلتقي المقرر الدائم للبرلمان الأوروبي بشأن أذربيجان

    ٢٧.٠٤.٢٠١٨ [١٥‎:٤١]

    باكو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المقررة الدائمة للبرلمان الأوروبي بشأن أذربيجان السيدة نوريكا نيكولاي.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال اللقاء نوقشت العلاقات بين أذربيجان والبرلمان الأوروبي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي المقرر الدائم للبرلمان الأوروبي بشأن أذربيجان
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