المقررة الدائمة للبرلمان الأوروبي بشأن أذربيجان تزور مقابر الشهداء
AzerTAg.az
٢٧.٠٤.٢٠١٨ [١٥:٥٤]
باكو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
قام اليوم المقررة الدائمة للبرلمان الأوروبي بشأن أذربيجان السيدة نوريكا نيكولاي مقبرة الشهداء بباكو وذلك على هامش زيارتهم لجمهورية أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج أن السيدة نوريكا نيكولاي زارت مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا باقات من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.
ثم شاهدت منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.
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