رئيس دبا: تسرّني فعاليات أذرتاج كعضو فاعل باتحاد وكالات الانباء الأوروبية

بوخارست، 27 أبريل، أذرتاج

قال بيرت كروبش إنه يسرني جدا بأن وكالة أذرتاج عضو فاعل لدى اتحاد وكالات الانباء الأوروبية بما ان مثل هذه الاتحادات تلعب دور جسر هام في حقبة وجود نقائص لدى مختلف البلاد والمجتمعات في العالم.

نقل مراسل أذرتاج عن كروبش رئيس وكالة دبا الألمانية قوله في تصريح له لمراسل أذرتاج ان ممثلي وسائل الاعلام الأوروبية النافذة يجتمعون مرتين كل سنة في مؤتمرات الاتحاد التي تكسب بالغ الأهمية من حيث معالج مشاكل وتبادل الآراء حولها في مجال الاعلام والصحافة خلال فترة ماضية.

وأشار كروبش الى ان الوكالات تبحث قضايا هامة جدا ومستقبل الصحافة والاعلام بسيط ومعقد في الوقع ذاته وهناك حاجة الى إعلام مستقل ويسهل الإعلام نشر المعلومات ويجب بذل جهد كبير لضمان التمويل.

واكد رئيس دبا على ان الاعلام المستقل والتعددي سبيل وحيد امام المجتمع الديمقراطي مشيرا الى ضرورة إجابة اعلام أي بلد عن هذا التحدي وقال إنني أثني فعاليات وكالة أذرتاج ومساهماتها في تطوير مؤسسات الاعلام الدولية وطبعا هناك طريق طويل أمامنا والحوار شرط هام للتطور.