النائبة الأولى للرئيس تلتقي رئيس مجموعة الصداقة في مجلس الشيوخ الفرنسي

باكو، 27 أبريل (أذرتاج).

التقت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان في 27 ابريل مع السيناتور آلين أوبر رئيس مجموعة الصداقة بين فرنسا والقوقاز في مجلس الشيوخ الفرنسي.

أفادت وكالة أذرتاج ان النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تحدثت عن التطور الناجح للعلاقات بين أذربيجان وفرنسا في كافة المجالات. وأشارت الى وجود التعاون الناجح بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأخرى مشيدة بدور العلاقات البرلمانية الأذربيجانية الفرنسية في تعزيز هذا التعاون.

كما تطرقت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني في حديثها الى التعاون الموجود في قطاع الطاقة والنقل والزراعة والبيئة وغيرها من المجالات. وقالت ان الشركات الفرنسية تعمل بنجاح في أذربيجان.

كذلك قالت مهربان علييفا ان أيام الثقافة الأذربيجانية تقيم في المدن الأخرى لفرنسا الى جانب عاصمتها باريس وتلقى استحسان الشارع الفرنسي وارباب الفن. كما لفتت النائبة الأولى للرئيس الى النشاط الناجح للمدرسة الفرنسية والجامعة الأذربيجانية الفرنسية في أذربيجان.

من جانبه قال السيناتور الفرنسي آلين اوبر انه تشرف باللقاء مع السيدة مهربان علييفا معربا عن سروره لمستوى تطور العلاقات القائمة بين فرنسا وأذربيجان. وأشاد الضيف بالاعمال التي تقوم بها مهربان علييفا في سبيل تبليغ الثقافة الأذربيجانية في فرنسا مشيرا الى ضرورة مواصلة الفعاليات في هذا المجال. وقال السيناتور ان أذربيجان بلد مهم للعالم.