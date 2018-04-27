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    انطلاق مسابقات كأس العالم للجمباز الإيقاعي في عاصمة أذربيجان للمرة السادسة

    ٢٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٤٣]

    باكو، 27 أبريل، أذرتاج

    انطلقت في السابع والعشرين من أبريل اليوم في عاصمة أذربيجان باكو مسابقات كأس العالم للجمباز الايقاعي لدى ملعب الجمباز الوطني.

    أفادت مراسلة أذرتاج ان المسابقات بدأت بأداء فردي بالكرة والطوق. وتمثل أذربيجان في المسابقات الفردية زهرة أقاميروفا وفيرونيكا هوديس بالمجموعة أ.

    وتتنافس في البطولة المقامة في باكو للمرة السادسة 127 رياضية عن 26 بلدا منهن 44 رياضية في البرامج الفردية و83 رياضية في ضمن الفرق.

    وفي اليوم الأول والثاني من البطولة تتنافس الرياضيات في برنامجي الفردي والأداء الجماعي لتحديد أسماء الفائزات في كلا البرنامجين وفي الأدوات المنفردة للتأهل في النهائيات.

    وستتنافس في اليوم الأخير اقوى 8 رياضيات فرديات و8 فرق للأداء الجماعي لحصاد الميداليات.

    كما سيتم تقليد رياضية حصلت على أكثر نقاط وفريق جماعي بكأس "جائزة اتحاد أذربيجان للجمباز" التقليدية.

    وتمثل أذربيجان في البطولة 7 رياضيات.

    وتستمر البطولة حتى التاسع والعشرين من أبريل الحالي.

    AZERTAG.AZ :انطلاق مسابقات كأس العالم للجمباز الإيقاعي في عاصمة أذربيجان للمرة السادسة
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