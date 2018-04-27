    • / رياضة

    رياضة


    الفورمولا واحد: فائز السباق الحر الثاني فريق ريد بول راسينغ

    ٢٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٥‎١]

    باكو، 27 أبريل، أذرتاج

    تمكن طيار فريق ريد بول راسينغ دانئل ريككاردو من تجاوز الخط النهائي أولا في السباق الحر الثاني لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد اليوم.

    أفاد مراسل أذرتاج ان ريككاردو استبق جميع منافسيه بدرجة دقيقة و795ر42 ثانية.

    AZERTAG.AZ :الفورمولا واحد: فائز السباق الحر الثاني فريق ريد بول راسينغ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٣١]
    ميل موغان يخسر أمام الجيش الرياضي
    ٢٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٢٠]
    خزر يفاجئ زعيم الترتيب قراداغ لوكباتان بإسقاطه من عرشه لأول مرة
    ٢٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
    انطلاق مسابقات كأس العالم للجمباز الإيقاعي في عاصمة أذربيجان للمرة السادسة
    ٢٧.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٠١]
    انطلاق الجولة الحرة الأولى لسباق فورمولا 1
    الفورمولا واحد: فائز السباق الحر الثاني فريق ريد بول راسينغ الفورمولا واحد: فائز السباق الحر الثاني فريق ريد بول راسينغ الفورمولا واحد: فائز السباق الحر الثاني فريق ريد بول راسينغ الفورمولا واحد: فائز السباق الحر الثاني فريق ريد بول راسينغ الفورمولا واحد: فائز السباق الحر الثاني فريق ريد بول راسينغ الفورمولا واحد: فائز السباق الحر الثاني فريق ريد بول راسينغ