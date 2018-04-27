باكو، 27 أبريل، أذرتاج تمكن طيار فريق ريد بول راسينغ دانئل ريككاردو من تجاوز الخط النهائي أولا في السباق الحر الثاني لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد اليوم. أفاد مراسل أذرتاج ان ريككاردو استبق جميع منافسيه بدرجة دقيقة و795ر42 ثانية.

AZERTAG.AZ : الفورمولا واحد: فائز السباق الحر الثاني فريق ريد بول راسينغ

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