خزر يفاجئ زعيم الترتيب قراداغ لوكباتان بإسقاطه من عرشه لأول مرة

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

فاجأ نادي خزر باكو زعيم الترتيب قراداغ لوكباتان بإسقاطه من عرشه لأول مرة منذ بدء البطولة بفوزه عليه بثلاثة اهداف مقابل واحد في الجولة الخامسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 123 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي ادارها الحكم محمدوف أمام 500 مشجع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل حيث فتح الحساب الله قولييف د41 لصالح قراداغ لوكباتان فيما رد عليه رحيمزاده د32 وفي الشوط الثاني ضاعف رحيمزاده الحساب د63 وحتم الفوز سلطانوف د90+3.

وعاقب الحكم 6 لاعبين من قراداغ و3 لاعبين من خزر بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

وبهذا الفوز صعد خزر الى المركز الأول برصيد 47 نقطة فيما تراجع قراداغ لوكباتان الى المركز الثاني برصيد 46 نقطة. يذكر ان هذا التراجع هو الأول له منذ بدء البطولة.

ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب الجيش الرياضي برصيد 14 هدفا ويليه الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 11 هدفا وقربتوف لاعب خزر برصيد 10 اهداف.