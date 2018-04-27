ميل موغان يخسر أمام الجيش الرياضي

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

خسر ميل موغان إيميشلي أمام مضيفه نادي الجيش الرياضي المركزي بثلاثة اهداف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 124 المنظمة في إستاد باكو التدريبي قادها الحكم يونسوف أمام 200 مشجع.

وسجل اهداف الجيش الرياضي تيموروف د43 ود87 ونور احمدوف د66.

وعاقب الحكم لاعبا من كل ناد بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وبهذا الفوز ارتفع الجيش الرياضي الى المركز الرابع برصيد 40 نقطة فيما تراجع ميل موغان الى المركز الثامن برصيد مجمد عند 27 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب الجيش الرياضي برصيد 14 هدفا ويليه الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 11 هدفا وقربتوف لاعب خزر برصيد 10 اهداف.