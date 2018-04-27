بطل دوري الممتاز يتغلب على زيرة

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

تغلب بطل دوري الممتاز مسبقا قراباغ اغدام على مضيفه زيرة بهدفين مقابل واحد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 97 المقامة على ملعب مجمع زيرة الرياضي ادارها الحكم جباروف أمام 750 مشجع.

وفتح الحساب غيريه د55 لصالح قراباغ فيما رد عليه ديدوف د61 إلا ان ماديرا سجل هدف الفوز د90+2.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من زيرة ولاعبين من قراباغ عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قراره.

وبهذا الفوز أضاف قراباغ 3 نقاط أخرى الى رصيده البالغ 62 نقطة والذي يبعده عن متابعه ثانيا بفارق 20 نقطة فيما تجمد زيرة في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين دابو لاعب غابالا برصيد 12 هدفا .