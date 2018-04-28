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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 75.46 دولارا

    ٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٠٠]

    باكو، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    يباع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 75.46 دولارا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.46 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.25 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 75.46 دولارا
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