بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 75.46 دولارا
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٠٠]
باكو، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
يباع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 75.46 دولارا.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.46 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.25 دولارا.
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