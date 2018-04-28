دييغو مارادونا يستقيل من مدرب الفجيرة

باكو، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

استقال الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا من منصب المدير الفني لفريق "الفجيرة" الإماراتي لكرة القدم وذلك بعد فشله في قيادة الفريق إلى دوري الخليج العربي بالتأهل المباشر حيث اكتفى بالتعادل مع ضيفه خورفكان1-1، في ختام المرحلة الـ22 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى .

وكتب نادي الفجيرة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إدارة نادي الفجيرة تقيل الجهاز الفني".

وكان الفجيرة بحاجة إلى الفوز للصعود إلى دوري الاضواء لكنه فشل في ذلك ليتراجع إلى المركز الثالث الذي يخوله خوض الملحق مع حتا صاحب المركز الأخير في دوري الخليج العربي .