بيل جيتس يعرض 12 مليون دولار لدعم الإبداع العلمي لمكافحة الإنفلونزا

واشنطن، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أعلن رجل الأعمال الأمريكي والشخصية العامة بيل جيتس عرض 12 مليون دولار (من خلال مؤسسته الخيرية "بيل ومليندا") لدعم الإبداع العلمي في تطوير لقاح مضاد للإنفلونزا.

أفادت وكالة أذرتاج أن جيتس أعرب عن أمله في إطلاق العنان لتحقيق ثورة علمية في مكافحة فيروسات الإنفلونزا والحيلولة دون وقوع وباء عالمي كالذي حدث في أوروبا سابقا.

قال بيل جيتس متحدثا عن خطر الإنفلونزا إنه قبل مئات السنين - في عام 1918 توفي 50 مليون شخص نتيجة لوباء الأنفلونزا الإسبانية. إذا تكررت حالة وباء مماثلة سيقتل حوالي 30 مليون شخص في غضون ستة أشهر.