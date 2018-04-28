انطلاق السباق الأول في الفورمولا ثاني في باكو

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

انطلق السباق الأول في الفورمولا ثاني في عاصمة أذربيجان باكو في الثامن والعشرين من أبريل اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان سباق الفورمولا ثاني تتنافس فيه 10 فرق تتمثل من جانب طيارين اثنين حيث تدور الفرق 29 دورة في حلبة باكو في السباق الأول.

وتنافس الطيارون أولا في السباق المقام على هامش جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد في سباق حر فيما استبق الطيار البريزيلي لفريق "كارلين" جميع منافسيه بدرجة دقيقة و136ر54 ثانية فيما تبعه طيار فريق كامبوس فيكساتيك راسينغ الإيطالي لوكا جيوتتو وطيار فريق ام بي موتورسبورت رالف بوشونغ ثالثا.

وفي سباق التصنيف فاز طيار فريق دامس الكساندر اولبون بدرجة دقيقة و48ر54 ثانية وتبعه طيار فريق كارلين لاندو نوريس ثانيا وطيار فريق ارت غراند بري جورج راسسيل ثالثا.

وسيقام سباق ثان مؤلف من 21 دورة في التاسع والعشرين من أبريل.