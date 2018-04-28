انطلاق مسابقات اليوم الثاني من كأس العالم للجمباز الإيقاعي في باكو

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

انطلقت مسابقات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم للجمباز الايقاعي بملعب الجمباز الوطني بالعاصمة باكو في الثامن والعشرين من أبريل اليوم.

أفادت مراسلة أذرتاج ان الجولة الأولى من اليوم كرست لأداء رياضيات بالبرنامج الفردي بالصولجان والشريط.

وتتنافس في البطولة المقامة في باكو للمرة السادسة 127 رياضية عن 26 بلدا منهن 44 رياضية في البرامج الفردية و83 رياضية في ضمن الفرق.

وفي اليوم الأول والثاني من البطولة تتنافس الرياضيات في برنامجي الفردي والأداء الجماعي لتحديد أسماء الفائزات في كلا البرنامجين وفي الأدوات المنفردة للتأهل في النهائيات.

وستتنافس في اليوم الأخير اقوى 8 رياضيات فرديات و8 فرق للأداء الجماعي لحصاد الميداليات.

كما سيتم تقليد رياضية حصلت على أكثر نقاط وفريق جماعي بكأس "جائزة اتحاد أذربيجان للجمباز" التقليدية.

وتمثل أذربيجان في البطولة 7 رياضيات.

وتستمر البطولة حتى التاسع والعشرين من أبريل الحالي.