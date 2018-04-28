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    سياسة


    وزير الدفاع الأذربيجاني يزور شركة "CETS International" الصينية

    ٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٢]

    بكين، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تفقد وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف نشاط شركة "CETS International" الصينية التي تصنع منتجات التكنولوجيا العالية في مجال صناعة الدفاع في إطار زيارته الرسمي إلى جمهورية الصين الشعبية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تمت مناقشة التعاون العسكري التقني بين أذربيجان والصين خلال الاجتماع مع رئاسة المؤسسة.

    ثم شاهد وزير الدفاع الوسائل والآليات القتالية العسكرية التي تصنع في الشركة.

    وقيل ان الشركة تشتهر بإنتاج المكونات والمعدات الإلكترونية. إن شركة "CETS International" التي تتعاون مع أكثر من 100 دولة في العالم تتميز بمستوى أنواع منتجاتها وجودتها.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يزور شركة "CETS International" الصينية
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