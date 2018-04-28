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    رياضة


    لاعبة الجمباز النيوزيلاندية: مستوى تنظيم بطولة كأس العالم عال جدا

    ٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٤]

    باكو، 28 أبريل، أذرتاج

    قالت غريس شريدير إن مستوى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز الإيقاعي في باكو عال جدا وهو يبعث بانطباعات لن تنسى لدى الرياضيات المشاركات والضيوف.

    نقلت مراسلة أذرتاج عن شريدير رياضية الجمباز الإيقاعي النيوزيلاندية المشاركة في كأس العالم قولها في تصريح لها إنني أشارك في المسابقات المنظمة في باكو لأول مرة وأعجبني مستوى تنظيم مسابقة كأس العالم وظروف إقامتنا وتدريبنا هنا ممتازة جدا وملعب الجمباز الوطني المستضيف البطولة مهيبة عظيمة للغاية.

    AZERTAG.AZ :لاعبة الجمباز النيوزيلاندية: مستوى تنظيم بطولة كأس العالم عال جدا
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