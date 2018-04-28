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    انطلاق السباق الحر الثالث لجائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد

    ٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٣٠]

    باكو، 28 أبريل، أذرتاج

    انطلق السباق الحر الثالث لجائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا وان في الثامن والعشرين من أبريل اليوم.

    أفاد مراسل أذرتاج ان السباق تشارك فيه 10 فرق يمثل كل فريق طياران اثنان.

    وأضاف ان طياري مرسيديس هاميلتون وبوتاس وفريق فيراري فيتيل ورايكونين ونادي ويليامس سيروتكين وسترول وريد بول راسينغ ريكاردو وفيرستابين ونادي فروس انديا اوكون وبيريس ونادي رينو هولكنبرغ وساينز وفريق تورو روسو هارتلي وغاسلي ونادي ساؤبر اريكسون ولكلر وفريق ماكلارن الونسو وواندورن ونادي هآس غروجان وماغنوسين.

    ويتنافس الطيارون في حلبة باكو البالغ طوله 6 كم خلال مدة ساعة.

    كما ينظم الساعة 17.00 دور التصنيف ويقام في 29 أبريل غدا لكشف فائز جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.

    AZERTAG.AZ :انطلاق السباق الحر الثالث لجائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد
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