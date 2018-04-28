باكو، 28 أبريل، أذرتاج التقى وزير الخارجية ائلمار محمدياروف بنظيره الكوستاريكي مانوئل غونزاليز سانز الذي يزور البلد في زيارة عمل. أفاد مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية ان الوزيرين بحثا في اللقاء آفاق تطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات. وقدم الوزير محمدياروف الى زميله الكوستاريكي شهادة فخرية للوزارة لمساهماته في تطوير الصداقة والتعاون بين البلدين.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية يقدم شهادة فخرية لنظيره الكوستاريكي

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