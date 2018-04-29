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    رياضة


    انطلاق السباق الثاني في الفورمولا ثان في باكو

    ٢٩.٠٤.٢٠١٨ [١٣:١٥‎]

    باكو، 29 أبريل، أذرتاج

    انطلق السباق الثاني الرئيسي في الفورمولا ثان الساعة 13.10 المنظم على هامش سباق السيارات الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى في باكو.

    أفاد مراسل أذرتاج ان السباق يتنافس فيه 10 فرق يمثل عن كل واحد منها طياران في 21 دورة على حلبة باكو البالغ طوله 6 كم خلال مدة 45 دقيقة.

    يذكر انه جرى في الثامن والعشرين من أبريل اليوم حفل تكريم الفائزين في السباق الأول في الفورمولا ثاني المقام على هامش سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد بالعاصمة باكو.

    أفاد مراسل أذرتاج ان السباق الأول فاز به طيار نادي دامس الكساندر البون وتبعه طيار نادي ارت غراند بري جيك ايتكين ثانيا وطيار نادي شاروز راسينغ سيستم أنطونيو فؤوكو ثالثا.

    AZERTAG.AZ :انطلاق السباق الثاني في الفورمولا ثان في باكو
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