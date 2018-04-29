متنافسة بلغارية: سعيدة جدا بحصادي الفضية في كأس العالم في باكو

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

قالت كالين بوريانا إني حصدت الميدالية الفضية في مسابقات كأس العالم المنظمة في باكو. سعيدة جدا ولكن ذلك لم يكن من السهل قط ومستوى تنظيم المسابقات أذهلني جدا وعشت ذكريات لن تندثر.

نقلت مراسلة أذرتاج عن بوريانا الرياضية البلغارية لرياضة الجمباز حائزة الفضية كأس العالم للاتحاد الدولي للجمباز جائزة الاتحاد الاذربيجاني للجمباز في مسابقة الجمباز الايقاعي المقامة في باكو اليوم قولها إن هذه هي المرة الاولى التي اشارك في المسابقات في اكو واذهلني مستوى التنظيم العالي هنا وباكو مدينة جميلة جدا وملعب الجمباز الوطني رائع للغاية. واريد ان اعيد الزيارة وآسفة على عدم مستطاعي مشاهدة اداء الرياضيات الاذربيجانيات ولكني تمكنت من متابعة اداء الاذربيجانية زهرة أقاميروفا وكنت في التدريب واعجبني اداؤها وهن شابات الان وآمن بانهن سيحصدن الميداليات ايضا."