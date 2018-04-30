باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج) تفقد رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف اليوم سفينة حرس الحدود الجديدة من نوع "توفان" الذي تم صنعها في مؤسسة إصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز حرس الحدود الحكومي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد سفينة حرس الحدود "توفان"

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده