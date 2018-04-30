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    الرئيس إلهام علييف يتفقد سفينة حرس الحدود "توفان"

    ٣٠.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٠٠]

    باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف اليوم سفينة حرس الحدود الجديدة من نوع "توفان" الذي تم صنعها في مؤسسة إصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز حرس الحدود الحكومي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد سفينة حرس الحدود "توفان"
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