    • / رياضة

    رياضة


    غابالا يفوز على كبز بثلاثة نظيفة

    ٣٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٣٣]

    غابالا، 30 أبريل، أذرتاج

    فاز نادي غابالا على ضيفه كبز كنجة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 98 المنظمة على ملعب غابالا المركزي قادها الحكم أقايف أمام 800 مشجع.

    وسجل أهداف صاحب الأرض الفائز فيليب د31 ومونروز د39 وحسينوف د45+1.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين لصاحب الأرض ولاعبين من الضيف عن سلوك غير رياضي ومحاولة خداع الحكم.

    وبهذا الفوز عزز غابالا موقعه ثانيا برصيد 45 نقطة فيما ظل كبز ثامنا أخيرا برصيد 13 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين دابو لاعب غابالا برصيد 12 هدفا.

    AZERTAG.AZ :غابالا يفوز على كبز بثلاثة نظيفة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:١٢]
    تلميذ أذربيجاني يفوز البطولة العالمية للشطرنج بين التلاميذ تحت 17 سنة
    ٣٠.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٤]
    صبائل يتغلب ضيفا على سومغايت
    ٣٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٤١]
    حامل راية كرة قدم أذربيجان يخسر أمام كشله
    ٢٩.٠٤.٢٠١٨ [١٥‎:٣٥‎]
    تكريم الفائزات بمختلف الادوات في كأس العالم للجمباز الايقاعي في باكو
    غابالا يفوز على كبز بثلاثة نظيفة