غابالا يفوز على كبز بثلاثة نظيفة

غابالا، 30 أبريل، أذرتاج

فاز نادي غابالا على ضيفه كبز كنجة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 98 المنظمة على ملعب غابالا المركزي قادها الحكم أقايف أمام 800 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الأرض الفائز فيليب د31 ومونروز د39 وحسينوف د45+1.

وعاقب الحكم 3 لاعبين لصاحب الأرض ولاعبين من الضيف عن سلوك غير رياضي ومحاولة خداع الحكم.

وبهذا الفوز عزز غابالا موقعه ثانيا برصيد 45 نقطة فيما ظل كبز ثامنا أخيرا برصيد 13 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين دابو لاعب غابالا برصيد 12 هدفا.