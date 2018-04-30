حامل راية كرة قدم أذربيجان يخسر أمام كشله

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

خسر حامل راية كرة قدم أذربيجان نادي نفطجي أمام مضيفه كشله بهدف مقابل اثنين في الجولة الخامسة والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 99 المقامة في إستاد انتر ارينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم حسنوف أمام 1000 مشجع.

وفتح الحساب جوادوف د22 لصالح كشله فيما رد عليه علي اكبروف د42 غير ان ادريان تمكن من تسجيل هدف الفوز د68.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من كشله ولاعبا من نفطجي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع كشله الى المركز السادس برصيد 24 نقطة فيما استقر نفطجي رابعا برصيد 37 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين دابو لاعب غابالا برصيد 12 هدفا.