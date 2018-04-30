زيادة تبادل البضائع بين أذربيجان وكازاخستان

باكو، 30 أبريل (أذرتاج).

دخلت كازاخستان في قائمة أكثر 15 بلدا تصديرا الى أذربيجان في الربع الأول لهذا العام.

أفادت أذرتاج نقلا عن موقع "24 خبر" ان حجم التصدير الكازاخستاني الى أذربيجان في الربع الأول للعام الراهن تجاوز 48 مليون دولار. للمقارنة، كان هذا المؤشر 17.5 مليون دولار في الربع الأول للعام الماضي.

تستورد أذربيجان من كازاخستان القمح وبعض المنتجات الصناعية وتصدر اليها المحاصيل الزراعية ومعدات النفط.

وزادت كازاخستان عدة مرات حجم صادراتها من القمح الى أذربيجان في الأشهر الأولى للعام 2018. من المقرر تنظيم عمليات التصدير والاستيراد في بعض أنواع منتجات الصناعة الغذائية. بناء على قرار اللجنة الحكومية المشتركة، يخطط تحديد اتجاهات جديدة للتبادل التجاري بين البلدين. ووجدت هذه المسألة عكسها في خطة العمل التي تم تبنيها في نهاية العام الماضي.