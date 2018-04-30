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    انفجار في أفغانستان

    ٣٠.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٤]

    انفجار في أفغانستان

    باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وقع انفجاران في أفغانستان صباح اليوم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس للأنباء أنه قد تم تسجيل أحد الانفجارات في العاصمة كابول.

    قتل سبعة أشخاص وجرح 20 آخرون نتيجة للحادث. ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الانفجار ارتكبه إرهابي كان يقود دراجة نارية.

    أعلنت شرطة قندهار تعرض رتل للقوات الأجنبية في الولاية إلى هجوم وذلك بعد فترة قليلة من هجوم مزدوج شهدته العاصمة كابول.

    AZERTAG.AZ : انفجار في أفغانستان
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