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    تلميذ أذربيجاني يفوز البطولة العالمية للشطرنج بين التلاميذ تحت 17 سنة

    ٣٠.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:١٢]

    دوريس، 30 أبريل، أذرتاج

    حصد لاعب الشطرنج الأذربيجاني مراد ابراهيملي ذهبية البطولة العالمية بين التلاميذ.

    أفادت مراسلة أذرتاج أن البطولة التي أقيمت في مدينة دوريس الألبانية بالنظام السويسري تسع جولات حصل فيها الأستاذ الاتحادي ابراهيملي على 5ر7 نقاط ليفوز البطولة تحت 17 سنة بين التلاميذ.

    وشارك في البطولة العالمية بين التلاميذ 400 لاعب بين سني 7-17 عاما وتمثلت أذربيجان من جانب 16 لاعبا وحصد اربعهم مختلف الجوائز الأولى أيضا.

    كما حصدت لاعبة الشطرنج الأذربيجانية تحت 15 سنة أيدان حجتوفا الفضية فيما فاز يوسف كريملي المركز الثاني تحت 7 سنوات واحتل إسماعيل سليمانلي المركز الثالث تحت 9 سنوات.

    AZERTAG.AZ :تلميذ أذربيجاني يفوز البطولة العالمية للشطرنج بين التلاميذ تحت 17 سنة
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