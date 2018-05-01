انطلاق مهرجان باكو الثالث للتسوق

باكو، 1 مايو (أذرتاج).

انطلق اليوم مهرجان باكو الثالث للتسوق الذي سيستمر حتى 31 مايو.

ويأتي هذا المهرجان في هذه المرة بوعود مختلفة وامكانات اوسع كما كان عليه في المهرجان الماضي تعرض من قبل حوالي 800 مشارك رسمي من المتاجر والمحلات الواقعة في باكو. سيستمتع السياح وسكان المدينة باكو بعروض رائعة وخصومات مذهلة خلال المهرجان، حسبما نقلت أذرتاج.

سيتمكن السياح الأجانب والمواطنين المحليين من استرجاع جزء من ضريبة القيمة المضافة عند قيامهم بالتسوق بمبلغ يزيد عن 100 مانات اذربيجاني لدى محلات تجارية تحمل علامة "تاكس فري"، فضلا عن الاستفادة من الخصومات المقترحة فيها. ويمكن الحصول على المبلغ المسترجع نقدا او من خلال التحويل الى الحساب البنكي بطاقة الائتمان.

يطبق نظام استرجاع قيمة الضريبة المضافة في المتاجر والمحلات التي تحمل علامة "تاكس فري". إلى جانب ذلك، من المخطط تنظيم ألعاب يانصيب بجوائز خاصة وكوبونات خصم وسائر المباغتات وفعاليات ترفيهية وعروض أزياء.

يذكر ان متاجر ومطاعم ومقاهيا واقعة في مدينة باكو يمكنها الانضمام الى مهرجان باكو للتسوق. مثلا، يتمكن رجال الاعمال من المشاركة في المهرجان لتعريف علامتها التجارية وكسب عدد كثير من الزبائن المحليين والأجانب، كذلك زيادة التبادل التجاري من خلال تقديم فرصة استرجاع قيمة الضريبة المضافة او من خلال إمكانيات ترويج المهرجان.

يشار الى ان مهرجان باكو للتسوق المقام منذ عام 2017 ينشئ مرتين في العام فرصة جيدة للسياح والمواطنين المحليين. انضمت في العام الماضي الى المهرجان 665 متجرا. وبلغت عمليات التسوق مع استرجاع ضريبة القيمة المضافة في تلك المتاجر 71 الف و331 عملية الاسترجاع. وكان عدد السياح الذين استفادوا من نظام استرجاع ضريبة القيمة المضافة 6 آلاف و534 سائح.