أذربيجان تؤسس شركة مشتركة مع إيران لتنقيب واستخراج النفط
AzerTAg.az
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٦:١٩]
طهران، 1 مايو، أذرتاج
قال أمير حسين زماني إن أذربيجان وإيران تؤسسان شركة مشتركة للنفط لتنفيذ أعمال التنقيب والاستخراج في بحر الخزر.
نقل مراسل أذرتاج عن زماني نائب وزير النفط الإيراني قوله للصحافة إن تأسيس شركة مشتركة متفق عليه بين الطرفين خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني أذربيجان في 28 مارس العام الحالي مفيدا ان الطرف الإيراني تنفذ إجراءات ضرورية لإعداد أساس قانوني لتأسيس شركة مشتركة جديدة سوف تعود الى كلا الطرفين بالنفع الاقتصادي.
ولفت زماني الى ان الاتفاق الموقع عليه بين إيران وبلاد الغرب على البرنامج النووي اذا فشل فلن يؤثر هذا على التعاون مع أذربيجان في مجال النفط والغاز.
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