بولندا تتولى رئاسة مجلس الامن الدولي

باكو، 1 مايو (أذرتاج).

تولت بولندا اليوم الأول من مايو رئاسة مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة. بموجب المادة الـ30 لميثاق المنظمة، تتولى الدول رئاسة مجلس الامن من بين الأعضاء بالتناوب الابجدي.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي قول كشيشتوف شيرسكي الناطق باسم ديوان الرئيس البولندي ان بولندا تخطط خلال رئاستها هذه اجراء حوار مفتوح في مجلس الامن تحت إشراف الرئيس البولندي آنجي دودا. ستناقش في الحوار مسائل رعاية القانون الدولي كأداة لتسوية النزاع.

اما الحوار الثاني فسوف يعقد تحت إشراف ياسك جابوتوفيتس وزير الخارجية البولندي في 22 مايو وسيكرس لمناقشة مسائل حماية القانون الإنساني والمدنيين اثناء النزاعات المسلحة.