    • / سياسة

    سياسة


    حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية

    ٠١.٠٥‎.٢٠١٨ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع بيانا حول حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية لأول مايو الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لأول مايو الحالي 90 مليونا و425 ألف و728.04 مانات و213.577.88 دولار أمريكي و11 ألفا و36 يورو و5 آلاف روبل روسي.

    ويذكر أن صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية أسس بناء على مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 17 أغسطس سنة 2002 الذي ينص على أن الصندوق يتمول على حساب تبرعات عن طوع مــن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا.

    AZERTAG.AZ :حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٥‎.٢٠١٨ [١٥‎:٤٥‎]
    عسكريون أذربيجانيون يشاركون في فعاليات دولية
    ٠١.٠٥‎.٢٠١٨ [١٣:٠٥‎]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 83 مرة
    ٣٠.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٣٨]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 92 مرة
    ٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٢]
    وزير الدفاع الأذربيجاني يزور شركة "CETS International" الصينية
    حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية