نخجوان، 1 مايو، أذرتاج

جرى في الأول من مايو اليوم لدى مسرح نخجوان الحكومية للدراما الموسيقية حفل افتتاح مهرجان الشطرنج الدولي نخجوان 2018م تكريسا للذكرى السنوية الـ 95 لميلاد الزعيم العام حيدر علييف.

أفاد مراسل أذرتاج ان مشاركي المهرجان زاروا في البداية تمثال الزعيم العام حيدر علييف المقام لدى ميدان مدينة نخجوان المركزي ووضعوا باقات من الزهور الى قاعدة التمثال وتفقدوا متحف حيدر علييف.

وافتتح الحفل رئيس اتحاد جمهورية نخجوان الذاتية الحكم للشطرنج وقار سفروف لمهرجان الشطرنج الدولي نخجوان 2018م بكلمة هنأ فيها المشاركين بهذه المناسبة مرحبا بالضيوف وقال ان أذربيجان فيها تاريخ قديم للشطرنج "ولكن تطوير الشطرنج كنوع رياضي ذهني فكري تم التوصل اليه خلال فترة رئاسة الزعيم العام حيدر علييف البلدَ بتشكل مدرسة للشطرنج في اذربيجن في السبعينات من القرن السابق. وبعد إعادة الحصول على الاستقلال تم انشاء مدارس للشطرنج تستجيب عن المطالب الحديثة مع قاعدة مادية تقنية وتعليمية لتطوير الشطرنج. ويدل تطور الشطرنج على إمكانات ذهنية عامة لكل بلد وشعب. وقد افاد الرئيس إلهام علييف ان تطوير الشطرنج سياسة الدولة اليوم في أذربيجان ."

وأضاف ان نخجوان فيها اليوم أستاذ كبير واستاذان دوليان و3 أساتذة للاتحاد وحكم دولي وحكم للاتحاد وتم ادراج أسماء ثلثة من لاعبي الشطرنج الموهوبين بالجمهورية في الكتاب الذهبي لموهوبي نخجوان.

ثم اعلن سفروف عن افتتاح المهرجان متمنيا المشاركين نجاحا.

وقال رئيس الاتحاد الأذربيجاني للشطرنج ائلمان رستموف ان تطوير الشطرنج في أذربيجان مربوط باسم الزعيم العام حيدر علييف حيث ان اهتمام الدولة بهذا اللعب خلال رئاسته البلد قد توج باحضار تاج الشطرنج العالمي الى أذربيجان. ونتائج لاعبي الشطرنج الحاليين في البلد تتمخض عن مواصلة تلك السياسة من جانب الرئيس إلهام علييف اليوم.

وقالت نائبة رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج رئيسة الاتحاد التركي للشطرنج كولقيز تولاي إن ما شاهدت في نخجوان خلال اليومين منذ الزيارة يشير الى ان هذا المجال من الرياضة محط اهتمام واعتناء الدولة خصوصا حيث الاعمال المنفذة لتطوير الشطرنج في نخجوان خاصة وفي أذربيجان عموما تستحق بان تكون نموذجا دوليا ودعت الاتحاد الدولي للشطرنج للاقتداء بهذه السياسة لتطبيقها في فعالياتها الرامية الى تطوير الشطرنج عبر العالم.

ثم جرى حفل سحب القرعة لمهرجان الشطرنج الدولي نخجوان 2018م.

وينافس في المهرجان نخجوان 2018م للشطرنج اكثر من 300 لاعب من 15 بلدا في مجموعات أ وب وج وبينهم 23 أستاذا كبيرا و16 أستاذا دوليا و14 أستاذا اتحاديا وعدد كبير من المرشحين الى مستوى الأستاذ.

ويستمر مهرجان الشطرنج نخجوان 2018م حتى العاشر من مايو المستهل.