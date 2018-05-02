زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب إيران

طهران، 2 مايو / أيار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة اليوم جنوبي غرب إيران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أن الزلزال القوي الذي شعر في مدينتي "سي سخت" و"یاسوج" وقع على عمق 8 كيلومترات عن سطح الارض. وفقا للمعلومات الأولية، أصيب 18 شخصا جراء الزلزال. تضررت المنازل في بعض القرى في المنطقة.