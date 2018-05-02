زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تايوان
AzerTAg.az
٠٢.٠٥.٢٠١٨ [١٣:٤٩]
باكو، 2 مايو / أيار، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر مقاطعة هوالين شرقي تايوان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن مركز الزلزال يبعد نحو 62 كيلومترا شرقي هوالين وعلى عمق 10 كيلومترات.
وفقا لمعلومات مركز الصين لرصد الزلازل، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.٠٥.٢٠١٨ [١٨:٢٨]
٠٢.٠٥.٢٠١٨ [١٣:٠٩]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
٣٠.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٤]
٠٢.٠٥.٢٠١٨ [٢٠:٠٤]
٠٢.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٤٦]
٠٢.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٠٥]
٠٢.٠٥.٢٠١٨ [١٤:٢٠]
٠٢.٠٥.٢٠١٨ [١٨:١٩]
٠٢.٠٥.٢٠١٨ [١٠:٤٤]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٨:٢٠]
٣٠.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٣]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:١٥]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٤:١١]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٤]
٢٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٩]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٨]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥١]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٤:٣٠]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٢]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٩]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٢٧]
٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥٧]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٠٢.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٤٥]
٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٥]
٢٧.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥٠]
٠٢.٠٥.٢٠١٨ [١٢:٠٢]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٢:٠٣]
٣٠.٠٤.٢٠١٨ [١٥:٥٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك