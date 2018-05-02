إجراء المراقبة في خط الجبهة

باكو، 2 مايو / أيار، (أذرتاج)

يخطط في 3 مايو / أيار إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة تارتار الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخائيل أولارو وسايمون تيلر وممثل مجموعة التخطيط عالية المستوى العقيد ألكسندر نيبوكريتيخ.

وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي جينادي بتريكا وأوقنين يوفيج ومارتين شوستر ورئيس مجموعة التخطيط عالية المستوى العقيد فلاديمير ميناريك.